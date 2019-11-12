В Салехарде проверили на безопасность «Горку-парк»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-12T11:30:00+03:00

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В Салехарде провели очередной рейд в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Представители департамента городского хозяйства, силовых ведомств, надзорных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и общественности проверили 9 объектов, где чаще всего собираются дети.

Комиссия посетила, например, берег реки Полябта, будущее место зимнего отдыха детей и взрослых «Горка-парк». Спусковая трасса на тюбингах потенциально травмоопасна, поэтому решено было заранее проверить, все ли меры безопасности организованы. Спуск с горки разделят желобами, чтобы тюбинги не пересекались между собой.

В этом году оборудуют три широких желоба, один из них будет рассчитан только для детей. Выкат на речку огородят сеткой и флажками, чтобы снегоходы на трассу не выезжали. Во время катания на склоне будут работать минимум 4 человека: стартующие и финишоры. Принципиально и соблюдение правил поведения самими участниками катания. Так, детям до 4 лет нельзя скатываться самостоятельно.

Завершающим аккордом поездки были две детские площадки на втором отделении и многофункциональная спортивная площадка на ул. Обская. Все площадки безопасны для детей.

Члены комиссии обратили внимание на строящееся здание на ул. Обская, ограждения на площадке нет и дети устроили там катакомбы. В период таяния снега возможен риск завала снежными массами. Администрация города возьмет на контроль близлежащие с площадками места.

ИСТОЧНИК KP.RU