Ямальские почтовики предложили призывникам альтернативную службу
Ямальские почтовики приняли участие в Дне призывника, организованного для будущих новобранцев из Салехарда. Организатором мероприятия выступил Салехардский центр молодежи.
В рамках встречи почтовики рассказали призывникам о возможности прохождения альтернативной гражданской службы на Почте России. Молодым людям предлагают на выбор профессии оператора отделения почтовой связи и почтальона. Служить в компании предстоит 21 месяц.
- На Ямале есть положительный опыт – уже пять молодых людей были приняты на альтернативную гражданскую службу на Почте России, часть из них уже прошли свой срок службы, - отмечает директор УФПС ЯНАО округа Ольга Минина.
Новоиспечённым призывникам и школьникам предложили отправить «живое» письмо солдату, написанное от руки, и собственноручно положить его в почтовый ящик. Каждый получил сладкую награду в виде брендированной продукции Почты России, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU