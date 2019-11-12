Ямальские почтовики предложили призывникам альтернативную службу

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-12T10:54:52+03:00

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Ямальские почтовики приняли участие в Дне призывника, организованного для будущих новобранцев из Салехарда. Организатором мероприятия выступил Салехардский центр молодежи.

В рамках встречи почтовики рассказали призывникам о возможности прохождения альтернативной гражданской службы на Почте России. Молодым людям предлагают на выбор профессии оператора отделения почтовой связи и почтальона. Служить в компании предстоит 21 месяц.

- На Ямале есть положительный опыт – уже пять молодых людей были приняты на альтернативную гражданскую службу на Почте России, часть из них уже прошли свой срок службы, - отмечает директор УФПС ЯНАО округа Ольга Минина.

Новоиспечённым призывникам и школьникам предложили отправить «живое» письмо солдату, написанное от руки, и собственноручно положить его в почтовый ящик. Каждый получил сладкую награду в виде брендированной продукции Почты России, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU