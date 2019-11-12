На Ямале пройдет масштабный форум добровольцев

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-12T10:33:13+03:00

Участие в нем примут соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья

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В Новом Уренгое состоится долгожданное событие волонтерского движения автономного округа. На форум добровольцев Ямала, который пройдет 13 и 14 декабря съедутся 300 волонтеров, представителей добровольческих объединений автономного округа, НКО и организаций. Среди участников будут и соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники сформулируют современные тенденции и технологии при формировании волонтерского корпуса, создадут личный путь развития добровольца и компетенции будущего, узнают, что такое эмоциональный интеллект и когнитивная гибкость.

В рамках форума презентуют уникальные проекты, старт которых намечен на 2020 год: международные волонтерские миссии. С практиками реализации добровольческих проектов в других странах участников познакомят соотечественники, живущие в Болгарии, Израиле и Индии. На форуме у присутствующих появится возможность разработать новые международные проекты и планы на будущее.

13 декабря состоится публичная презентация проектов 20 финалистов конкурса «Ямальские молодежные инициативы». Победителям вручат гранты на реализацию.

14 декабря начнет работу площадка по сбору подарков благотворительной акции «Тёплый день». За 5 лет при помощи ямальцев по инициативе Молодежного регионального правительства было приобретено более 2500 новогодних подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU