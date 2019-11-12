Десятилетний ямальский бильярдист завоевал «золото» международного турнира
Десятилетний бильярдист из Нового Уренгоя Артем Истомин вновь привез домой призовые места с российских соревнований и международных соревнований.
Как рассказали в администрации газовой столицы, в Санкт-Петербурге прошел турнир Первенства России по снукеру в дисциплине «15 red» среди молодежи. Соревнования проходили в двух возрастных группах – до 13 и до 16 лет.
Новоуренгоец завоевал 2 место в категории до 13 лет и 3 место в категории до 16 лет. Между тем, в международном турнире «Шаровые молнии» (до 16 лет) юный ямальский спортсмен занял 1 место.
Ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала, что Артем принимает участие в соревнованиях с 5 лет. В 7 лет стал кандидатом в мастера спорта, заняв пятое место на Чемпионате России. Мальчика тренирует мама – Татьяна Истомина. Она сама чемпионка России по снукеру, абсолютная чемпионка ЯНАО по русскому бильярду, профессионально занимается плаванием и дзюдо.
Администрация города Новой Уренгой на своем официальном сайте поздравила юного чемпиона и его тренера с очередным успехом и пожелала новых побед.
ИСТОЧНИК KP.RU