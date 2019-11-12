В Тазовском прошел районный фестиваль «Казачья вольница»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-12T09:52:36+03:00

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Песни и танцы, дегустация блюд, выставка оружия – так прошел в Тазовском районный фестиваль «Казачья вольница». Более двухсот жителей Тазовского района приняли участие в ярком мероприятии.

Праздник открылся погружением в историю. Тазовчанам показали видеоролик о становлении казачества. После этого перед гостями праздника выступили творческие коллективы районного центра, ростовский ансамбль «Донское сияние» и хор казачьей песни «Раздолье» из Коротчаево.

Кроме того, в ходе фестиваля состоялась дегустация казачьих блюд. Северянам показали коллекцию оружия и музейную экспозицию казачьего быта. Казаки продемонстрировали фланкировку шашкой. Тазовчане посетили творческие мастер-классы и приняли участие в кулинарном конкурсе. Здесь же организовали тематические фотозоны. Праздник завершился церемонией вручения участникам фестиваля дипломов и памятных подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU