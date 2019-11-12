В Салехарде обсуждают вопросы развития языка народа ханты

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-12T09:29:10+03:00

Представители младших поколений все меньше в быту говорят на родных языках

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В Салехарде проходит двухдневная межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и развития языка народа ханты». Мероприятие приурочено к Международному году языков коренных народов.

- Во всем мире языки коренных малочисленных народов находятся под угрозой исчезновения, – отметила главный научный сотрудник Института филологии СО РАН, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.

По ее словам, это общие процессы глобализации, которые заметны во всем мире. Представители младших поколений все меньше говорят на своих родных языках в повседневной жизни.

Она также отметила, что большой вклад в развитие и сохранение языков коренных народов вносит именно Ямал.

Так, изучение родных языков вводится в дошкольные и школьные учреждения образования. Ямальскими учёными разрабатываются учебные пособия для школ. Издаются словари, монографии и сборники статей, посвященные изучению культуры, литературы и языков коренных малочисленных народов Севера. В Научном центре изучения Арктики ведётся большая работа по наполнению фольклорного архива Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU