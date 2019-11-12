Сильнейшие борцы съедутся на всероссийский турнир в Тарко-Сале

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-12T09:14:44+03:00

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В Тарко-Сале ждут сильнейших борцов России и ближнего зарубежья. 16 - 17 ноября в спорткомплексе состоится X Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы губернатора ЯНАО. Среди участников – победители и призёры мира, Европы, международных и всероссийских соревнований.

В турнире примут участие 111 борцов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Приднестровской Молдавской Республики, Украины, Красноярского края, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Среди почетных гостей турнира: олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и СССР, сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту.

В результате соревнований будут выявлены победители и призеры в десяти весовых категориях и лучшие борцы в трех номинациях: «Лучший борец», «За лучшую технику», «За волю к победе».

Победа на турнире является выполнением норматива для присвоения спортивного звания мастер спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU