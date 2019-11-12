Глава Ноябрьска пригласил горожан пообщаться во время прогулок

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-12T08:46:36+03:00

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Глава Ноябрьска запустил новый проект под названием «Романов - открытый диалог». Пообщаться с мэром можно будет во время автобусной поездке, совместной пешей прогулки или велосипедной.

Главное - живой и доверительный разговор о развитии города, поиск ответов на проблемные вопросы. Еще одна задача проекта - рассказать ноябрянам о Ноябрьске – поэтому общение с главой будет проходить в формате экскурсии.

В первой поездке Алексея Романова сопровождали представители молодежного совета. Они отправились в самый отдаленный микрорайон города – Вынгапуровский. Участники высказывались на самые разные темы. Речь шла о развитие внутреннего туризма. Идеи звучали интересные - строительство в городе новых арт-объектов, открытие ледяной гостиницы.

- Цель была - понять тот ли спектр вопросов волнует нас, исполнительную власть, также, как и молодых людей, - комментирует поездку глава Ноябрьска. - Обязательно подключим старшее поколение, наших ветеранов и тех, кто строил наш город. Им мы тоже хотим показать, что сделано в городе, какие предприятия работают на его территории - ведь люди зачастую много о Ноябрьске не знают или видят и воспринимают многие события однобоко.

Как будет развиваться проект - во многом зависит от ноябрян и их интереса к подобному формату общения. В ближайшее время Алексей Романов планирует посетить Станцию скорой медицинской помощи, рассказали в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU