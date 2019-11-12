Тюменские сельхозпроизводители возвращаются в Тарко-Сале

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-12T08:27:38+03:00

Выездные ярмарки тюменцев проводятся на Ямале с 2015 года

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Тюменские аграрии продолжают снабжать таркосалинцев продукцией собственного производства. Как сообщили в администрации Пуровского района, очередная ярмарка пройдет на площади у торгового дома «Русь» 15 и 16 ноября.

Северянам предложат большой ассортимент мясной, рыбной продукции. Также на ярмарке можно будет приобрести дикоросы, вязаные изделия и даже валенки.

Как рассказали организаторы ярмарки, тюменцы везут ямальцам свинину и колбасные изделия, говядину, субпродукты и полуфабрикаты (фарш, пельмени), мороженную, соленую, копчёную и вяленую рыбу, икру и пресервы, рапсовое масло.

Напомним, выездные ярмарки лучших тюменских сельхозпроизводителей проводятся на Ямале весной и осенью, начиная с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU