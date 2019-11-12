Тюменские сельхозпроизводители возвращаются в Тарко-Сале
Тюменские аграрии продолжают снабжать таркосалинцев продукцией собственного производства. Как сообщили в администрации Пуровского района, очередная ярмарка пройдет на площади у торгового дома «Русь» 15 и 16 ноября.
Северянам предложат большой ассортимент мясной, рыбной продукции. Также на ярмарке можно будет приобрести дикоросы, вязаные изделия и даже валенки.
Как рассказали организаторы ярмарки, тюменцы везут ямальцам свинину и колбасные изделия, говядину, субпродукты и полуфабрикаты (фарш, пельмени), мороженную, соленую, копчёную и вяленую рыбу, икру и пресервы, рапсовое масло.
Напомним, выездные ярмарки лучших тюменских сельхозпроизводителей проводятся на Ямале весной и осенью, начиная с 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU