СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-12T08:16:16+03:00

«Подушки» на переправе Салехард-Лабытнанги ходят в штатном режиме Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Два судна возобновили движение после непогоды

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На главной переправе Ямала сегодня, 12 ноября, «подушки» ходят в штатном режиме. На линии два судна «Нептун-23».

Напомним, накануне вечером движение судов на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги было приостановлено по метеоусловиям. «Подушки» встали в 18.00. Однако через час их работа была возобновлена.

Рейсы выполняются по расписанию, в «часы пик» по накоплению, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей.

Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU