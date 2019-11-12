На Ямале сокращается задолженность предприятий по выплате зарплаты

СЕГОДНЯ 07:11 2019-11-12T07:11:26+03:00

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Руководители ямальских организаций, а также конкурсные управляющие предприятий-банкротов отчитались о ликвидации долгов по зарплате. Заседание регионального антикризисного штаба по повышению устойчивости экономики прошло в Салехарде под председательством первого заместителя губернатора округа Алексея Ситникова.

Основная доля задолженности приходится на предприятия-банкроты. В них задолженность погашается медленнее, чем в других организациях. 28 таких предприятий работает в сфере строительства, на 1 ноября они задолжали своим сотрудникам 74,2 миллиона рублей. Отдельно на штабе рассмотрено погашение задолженности на предприятиях сферы ЖКХ.

С начала 2019 года удалось сократить задолженность по зарплате более чем на 396 миллионов рублей. Повлияло на ситуацию объединение усилий регионального правительства и надзорных ведомств. Работа по сокращению задолженности ведётся под постоянным контролем губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает правительство ЯНАО.

В случае задержки платы за проделанную работу сотрудники ямальских предприятий могут обратиться в государственную инспекцию труда автономного округа и департамент экономики ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU