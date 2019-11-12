2019-11-12T06:21:56+03:00
Происшествия

В Ноябрьске водитель иномарки наехал на ребенка

В результате ДТП мальчик получил травмы
Анна Полякова
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В Ноябрьске водитель иномарки наехал на ребенка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске водитель иномарки наехал на ребенка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 6 ноября на улице Ленина в 12.15 местного времени. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Тойота Камри не пропустил юного пешехода и допустил на него наезд. В результате ДТП ребенок получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмирован один ребенок. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 4016 зарегистрированных ДТП погибли 28 человек и 475 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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