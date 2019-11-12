СЕГОДНЯ 05:23 2019-11-12T05:23:08+03:00

Погода на Ямале 12 ноября: потеплеет до -16 градусов Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 20 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске -14 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое -20 градусов, пасмурно и снежно. Ветер восточный 5 м/с.

В Надыме -16 градусов, пасмурный день. Снег не прекратится до самого вечера. Восточный ветер 5 м/с.

В Губкинском -16 градусов, пасмурно, снегопад – на весь день. Ветер восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 17 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ветер восточный 5 м/с.

В Муравленко -14 градусов. Пасмурно, прогнозируется снег. Ветер восточный 3 м/с.

В Лабытнанги -20 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU