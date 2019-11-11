Ребенку, упавшему на Набережной в Надыме, выплатят 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-11T15:59:17+03:00

Ребенку, упавшему на недостроенной набережной в Надыме, выплатят 200 тысяч рублей Фото: nadymregion.ru

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Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО выплатила 200 тысяч рублей семье 9-летнего мальчика, который получил перелом позвоночника, упав на территории долгостроя в Надыме.

Само ЧП произошло в марте 2019 года. После инцидента прокуратура провела проверку по факту падения ребенка с недостроенного объекта, расположенного в г. Надым по ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 46 «а».

Выяснилось, что место строительство не имело ограждения и являлось доступным, в том числе для детей. После происшествия вокруг недостроенного здания установили забор. Помимо этого, объект будут охранять.

Поскольку в результате падения ребенок получил травмы позвоночника, прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ГКУ «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО» о компенсации морального вреда, которое судом было удовлетворено, в пользу пострадавшего ребенка взыскано 200 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU