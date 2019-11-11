Ямальский депутат нашёл потерянную могилу орденоносца

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-11T15:11:58+03:00

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На старом кладбище в Салехарде два года пытались найти могилу ветерана Федосии Николаевны Русаковой. Заслуженная труженица ушла из жизни в 1968 году, за полвека место захоронения оказалось утерянным. Поиски по просьбе ее внучки Елены Борцовой вёл депутат Заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко.

С начала 30-х годов прошлого века Федосия Русакова работала мастером на рыбокомбинате. Награждена ордером «Ленина», орденом «Знак Почета» и другими медалями. Ордена ей вручал в Кремле в 1939 году председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Несколько лет поисков и встреч со старожилами города результатов не принесли. Не помогло и обращение в архив, так как книги, где фиксировались захоронения, не сохранились.

Приблизительное место захоронения припомнила старожил Салехарда Екатерина Ивановна Щетинина. Фотографию захоронения Валерий Степанченко отправил внучке женщины в Лабытнанги и сообщил, что за могилой ветерана будут присматривать. В ответ он получил сердечное письмо со словам благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU