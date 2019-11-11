2019-11-11T15:11:58+03:00
Общество

Ямальский депутат нашёл потерянную могилу орденоносца

Поиски длились два года
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальский депутат нашёл потерянную могилу орденоносца Фото: zsyanao.ruЯмальский депутат нашёл потерянную могилу орденоносца Фото: zsyanao.ru
Изменить размер текста:

На старом кладбище в Салехарде два года пытались найти могилу ветерана Федосии Николаевны Русаковой. Заслуженная труженица ушла из жизни в 1968 году, за полвека место захоронения оказалось утерянным. Поиски по просьбе ее внучки Елены Борцовой вёл депутат Заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко.

С начала 30-х годов прошлого века Федосия Русакова работала мастером на рыбокомбинате. Награждена ордером «Ленина», орденом «Знак Почета» и другими медалями. Ордена ей вручал в Кремле в 1939 году председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Несколько лет поисков и встреч со старожилами города результатов не принесли. Не помогло и обращение в архив, так как книги, где фиксировались захоронения, не сохранились.

Приблизительное место захоронения припомнила старожил Салехарда Екатерина Ивановна Щетинина. Фотографию захоронения Валерий Степанченко отправил внучке женщины в Лабытнанги и сообщил, что за могилой ветерана будут присматривать. В ответ он получил сердечное письмо со словам благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началось возведение пролётов между опорами моста через реку Пур
Глава Салехарда анонсировал новую схему очистки дорог от снега
В Ноябрьске открыли мемориальную доску полицейскому, погибшему от рук коллеги
Ямальский атлет завоевал два золота на Первенстве мира
Юного надымчанина назвали надеждой «Димитриевской субботы»
Новоуренгойцы собирают деньги для детей с тяжёлыми заболеваниями
На Ямале открыли продажу авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года
В Новом Уренгое начали строить детскую поликлинику с женской консультацией
Автор гимна Лабытнанги стала лауреатом Всероссийской премии
Ноябряне возмущены: дети играют на площадке среди трупов птиц
Ямальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию
В Тазовском пройдет благотворительная ярмарка
Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны
Следователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в Салехарде
Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района
В Уренгое стартовал проект «Школа здоровья»
В Муравленко открылась новая библиотека с сотрудником - роботом
В Надыме иномарка сбила мужчину на «зебре»