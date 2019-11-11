2019-11-11T14:31:45+03:00
Экономика

Началось возведение пролётов между опорами моста через реку Пур

Строители прогнозируют, что масштабное строительство завершится раньше срока
Анна Полякова
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Строительство моста через реку Пур вышло на новый этап Фото:Строительство моста через реку Пур вышло на новый этап Фото:
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Строительство моста через реку Пур вышло на новый этап. Подрядчик ООО «Мостострой-11» начал сооружать пролеты между опорами. Всего специалистам предстоит возвести 1023м полотна. По плану первые машины по автодорожному мосту должны пройти уже в четвёртом квартале 2020 года.

Мост наладит надёжную связь между территориями региона и даст импульс развитию новых месторождений в северо-восточной части округа. Всего на объекте строительства моста два участка, на которых, в общей сложности, будет установлено более 5600 тонн металлоконструкций.

Полотно моста продвигается вперед со скоростью – 4 – 5 метров в час. В настоящее время на объекте идёт сооружение новых опор. На сегодняшний день 8 из 11 опор готовы на 100%.

В рамках рабочей поездки в Новый Уренгой, ход строительства объекта оценил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.

- Отрадно отметить, что все свои обязательства компания «Мостострой-11» выполняет раньше срока. По скорректированному графику идут хорошими темпами. Материалы на стройке есть. Коллектив профессиональный, работу делают, что называется, на «5», – подчеркнул первый заместитель главы региона.

Вместе с тем строители отсыпают левобережные автодорожные подходы, по обоим берегам обустроены технологические площадки, выполнено укрепление, устроен причал: все это обеспечит доставку стройматериалов до места проведения работ. Кроме того, завершены работы по переустройству ВЛ 6 кВ, ЛЭП 110 кВ и газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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