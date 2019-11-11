2019-11-11T14:15:23+03:00
Общество

Глава Салехарда анонсировал новую схему очистки дорог от снега

Алексей Титовский посетил микрорайон Брусничный, жители которого жаловались мэру на сугробы
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Салехарда анонсировал новую схему очистки дорог от снега Фото: salekhard.orgГлава Салехарда анонсировал новую схему очистки дорог от снега Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Глава Салехарда Алексей Титовский посетил микрорайон Брусничный, жители которого пожаловались мэру на плохую очистку от снега межквартальных проездов. К ним не могут проехать ни такси, ни скорая помощь. К тому же практически отсутствует освещение.

Напомним, ранее градоначальник обратился к салехардцам с призывом сообщать ему о проблемах, чтобы составить список объектов, которые требуют срочных мер. Градоначальник в видеообращении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте», сообщил о запланированной поездке по муниципалитету.

В результате все буде, о которых говорили горожане, он увидел сам. Алексей Титовский сообщил, что схема очистки дорог от снега в городе изменится, в отдаленных районах будут работать отдельные подрядные организации.

- Стоимость работ по монтажу опор со светильниками специалистами уже просчитана, сейчас изыскиваются денежные средства. В декабре планируем заключить контракт. Работы проведут в течение 15 дней после заключения контакта, - пояснил ситуацию с освещением Алексей Титовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальский депутат нашёл потерянную могилу орденоносца
Началось возведение пролётов между опорами моста через реку Пур
В Ноябрьске открыли мемориальную доску полицейскому, погибшему от рук коллеги
Ямальский атлет завоевал два золота на Первенстве мира
Юного надымчанина назвали надеждой «Димитриевской субботы»
Новоуренгойцы собирают деньги для детей с тяжёлыми заболеваниями
На Ямале открыли продажу авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года
В Новом Уренгое начали строить детскую поликлинику с женской консультацией
Автор гимна Лабытнанги стала лауреатом Всероссийской премии
Ноябряне возмущены: дети играют на площадке среди трупов птиц
Ямальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию
В Тазовском пройдет благотворительная ярмарка
Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны
Следователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в Салехарде
Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района
В Уренгое стартовал проект «Школа здоровья»
В Муравленко открылась новая библиотека с сотрудником - роботом
В Надыме иномарка сбила мужчину на «зебре»