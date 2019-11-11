Глава Салехарда анонсировал новую схему очистки дорог от снега

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-11T14:15:23+03:00

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Глава Салехарда Алексей Титовский посетил микрорайон Брусничный, жители которого пожаловались мэру на плохую очистку от снега межквартальных проездов. К ним не могут проехать ни такси, ни скорая помощь. К тому же практически отсутствует освещение.

Напомним, ранее градоначальник обратился к салехардцам с призывом сообщать ему о проблемах, чтобы составить список объектов, которые требуют срочных мер. Градоначальник в видеообращении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте», сообщил о запланированной поездке по муниципалитету.

В результате все буде, о которых говорили горожане, он увидел сам. Алексей Титовский сообщил, что схема очистки дорог от снега в городе изменится, в отдаленных районах будут работать отдельные подрядные организации.

- Стоимость работ по монтажу опор со светильниками специалистами уже просчитана, сейчас изыскиваются денежные средства. В декабре планируем заключить контракт. Работы проведут в течение 15 дней после заключения контакта, - пояснил ситуацию с освещением Алексей Титовский.

ИСТОЧНИК KP.RU