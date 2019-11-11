В Ноябрьске открыли мемориальную доску полицейскому, погибшему от рук коллеги

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-11T13:46:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске состоялось открытие памятной мемориальной доски участковому уполномоченному полиции Владимиру Анчугову. 29-летний лейтенант погиб при исполнении служебных обязанностей 1 июня 2019 года.

На мероприятии присутствовали мама полицейского Земфира Анчугова, руководство отдела, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и учащиеся кадетского класса правоохранительной направленности Гимназии №1.

- Владимир был перспективным сотрудником, хорошим товарищем и прекрасным семьянином. За годы службы в органах внутренних дел он зарекомендовал себя не только как профессионал с большой буквы, но и как порядочный человек, – сказал начальник ноябрьской полиции Андрей Смирнова отметив, что служба в ОВД всегда тесно связана с риском для жизни, и священный долг полицейских хранить память о наших погибших товарищах.

Мать погибшего лейтенанта пожелала полицейским всегда возвращаться со службы домой, чтобы ни одна мемориальная доска не пополнялась новыми фамилиями. После этого ей предоставили право открыть мемориальную доску. Участники мероприятия возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Решением Региональной общественной организации «Ветераны органов внутренних дел ЯНАО» Анчугова Земфира Мухаметовна была награждена Медалью «Матери Защитника Отечества», сообщает УМВД России по ЯНАО.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», полицейский погиб от рук своего коллеги в депрессии. Вечером 1 июня в участковом пункте полиции он из своего табельного оружия застрелил коллегу - участкового уполномоченного, а затем заявился в дом сотрудника и убил его жену. Спустя два дня, утром 3 июня 2019 года он выстрелил в себя. Его тело нашли в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU