Ямальский атлет завоевал два золота на Первенстве мира
Атлет Ильяс Сарсембаев из Пурпе Пуровского района ЯНАО успешно выступил на Первенстве мира по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Соревнования завершились в Нови-Сад (Сербия). В них приняли участие 540 спортсменов из 38 стран.
Ямальски гиревик выступал за сборную команду России в весовой категории до 78 кг в длинном цикле. Спортсмен одержал победу с результатом 68 подъёмов с гирями 32 кг. Кроме того, он победил в составе сборной в эстафете по длинному циклу, сделав 36 подъёмов за 3 минуты
В администрации Пуровского района рассказали, что воспитанник спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит» (Пурпе) Ильяс Сарсембаев тренируется под руководством Евгения Латыпова. Юный спортсмен - член сборной ЯНАО, мастер спорта России.
К слову, это не первая блистательная победа пурпейского гиревика в этом году – вместе с коллегой по команде Ксенией Чайковской Ильяс стал победителем первенства Европы, которое прошло в немецком городе Штольберге.
ИСТОЧНИК KP.RU