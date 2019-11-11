СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-11T13:25:34+03:00

Ямальский атлет завоевал два золота на Первенстве мира Фото: puradm.ru

Ильяс Сарсембаев из Пурпе гири по 32 кг поднял 68 раз

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Атлет Ильяс Сарсембаев из Пурпе Пуровского района ЯНАО успешно выступил на Первенстве мира по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Соревнования завершились в Нови-Сад (Сербия). В них приняли участие 540 спортсменов из 38 стран.

Ямальски гиревик выступал за сборную команду России в весовой категории до 78 кг в длинном цикле. Спортсмен одержал победу с результатом 68 подъёмов с гирями 32 кг. Кроме того, он победил в составе сборной в эстафете по длинному циклу, сделав 36 подъёмов за 3 минуты

В администрации Пуровского района рассказали, что воспитанник спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит» (Пурпе) Ильяс Сарсембаев тренируется под руководством Евгения Латыпова. Юный спортсмен - член сборной ЯНАО, мастер спорта России.

К слову, это не первая блистательная победа пурпейского гиревика в этом году – вместе с коллегой по команде Ксенией Чайковской Ильяс стал победителем первенства Европы, которое прошло в немецком городе Штольберге.

ИСТОЧНИК KP.RU