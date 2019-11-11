Юного надымчанина назвали надеждой «Димитриевской субботы»
Школьник из Надыма ЯНАО завоевал специальный приз жюри XXV международного фестиваля «Димитриевская суббота»., который завершился в Тюмени. В фестивале приняли участие более 70 вокалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Юному надымчанину - учащемуся детской школы искусств №2 - Даниилу Мишукову пришлось соперничать со студентами и выпускниками музыкальных колледжей. Подростка наградили специальным призом жюри - дипломом «Надежда Фестиваля».
Фото: администрация Надымского района
Юношу и его преподавателя Ольгу Полякову поздравили представители администрации Надымского района. На официальной страничке руководства муниципалитета в социальной сети «В Контакте» говорится:
«Поздравляем воспитанника школы искусств №2 и его преподавателя, желаем новых творческих побед и достижений».
Учредителями фестиваля выступили правительство Тюменской области, Тобольская митрополия, региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», дворец творчества и спорта «Пионер» и Тюменское областное патриотическое объединение «Честь имею».
ИСТОЧНИК KP.RU