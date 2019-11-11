СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-11T12:57:01+03:00

Новоуренгойцы собирают деньги для детей с тяжёлыми заболеваниями Фото: Администрация Нового Уренгоя

Неравнодушные горожане уже пожертвовали больше миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В девяти школах Нового Уренгоя в минувшие выходные прошли благотворительные ярмарки под общим названием «Твори добро». На просьбу оказать помощь детям с тяжёлыми заболеваниями откликнулись неравнодушные сердца.

Один из девизов марафона «Дети – детям» получил яркую и добрую реализацию на площадках новоуренгойских школ. Ребята вместе с родителями подготовили концертные номера, подготовили для ярмарки поделки и сладости, рассказали в администрации города.

Напомним, цель благотворительного проекта - собрать и передать семьям с детьми, которым требуется лечение, 3 миллиона 880 тысяч рублей. Выяснилось, что на школьных ярмарках «Твори добро» удалось собрать 1 миллион 262 тысячи 634 рубля 35 копеек, сообщают организаторы мероприятия.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Ямбург» 16-17 ноября пройдет десятый благотворительный марафон «Твори добро». В программе мастер-классы, тематические фотозоны, встречи с интересными людьми, ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU