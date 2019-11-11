2019-11-11T12:44:28+03:00
Экономика

На Ямале открыли продажу авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года

Купленные ранее билеты можно обменять и вернуть разницу в цене
Анна Полякова
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На Ямале открыли продажу авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года Фото:yanao.ruНа Ямале открыли продажу авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года Фото:yanao.ru
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В 2020 году Ямал будет субсидировать 30 межрегиональных маршрутов, среди них новые направления: СалехардСочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, НоябрьскСимферополь. Продажа билетов уже открыта на сайте перевозчика АК «Ямал».

- Даже если билеты приобретены за полную стоимость, жители смогут поменять их и вернуть разницу в цене, – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

О планах по расширению маршрутной сети глава региона Дмитрий Артюхов говорил во время прямой трансляции в своём аккаунте Instagram 5 октября. Он подчеркнуд, что речь идет о тех направления, о которых говорят нам сами ямальцы.

- Второй важный вопрос – доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения, – сказал губернатор.

Таким образом, на южные направления в Краснодар, Сочи и Симферополь билет взрослому пассажиру обойдется в 9900 рублей, на рейсы до Москвы стоимость составит 9500 рублей, цена билета на все остальные субсидируемые маршруты – по 7000 рублей. Продажа билетов по всем направлениям открыта на 6 месяцев вперед, а также на южные направления в летний период.

Кроме того, в 2020 году расширен список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на авиаперелет по 33 направлениям за 2500 руб. С нового года в программу включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах и среднеспециальных учебных заведениях на очной форме, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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