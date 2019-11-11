2019-11-11T12:30:51+03:00
Общество

В Новом Уренгое начали строить детскую поликлинику с женской консультацией

Новое медучреждение обещает быть одним из самых современных на Ямале
Анна Полякова
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В Новом Уренгое начали строить детскую поликлинику с женской консультацией Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое начали строить детскую поликлинику с женской консультацией Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое в 2022 году откроет двери новая детская поликлиника с женской консультацией. Этот объект появится в мкр. Восточный. Строители уже готовы к выходу на площадку. Новое медучреждение обещает быть одним из самых современных из числа тех, что сейчас строятся на территории ЯНАО.

Новая детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену. Таким образом за рабочий день врачи смогут принимать сразу 1000 новоуренгойских детей. Женская консультация, которая будет расположена в этом же здании, проектировалась из расчёта 300 посещений в день.

- Задача муниципалитета – организовать городское пространство и жизнь в нем таким образом, чтобы в нем было комфортно жить всем, независимо от возраста и потребностей, поэтому важно своевременно строить детские сады, спортивные центры, школы и больницы, – рассказал заместитель главы администрации города Новый Уренгой Евгений Ворошилов.

Напомним, в ближайшие 3 года на Ямале планируется ввести в эксплуатацию 6 новых больниц и поликлиник. Об этом важности неоднократно говорил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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