2019-11-11T11:08:45+03:00
Общество

Автор гимна Лабытнанги стала лауреатом Всероссийской премии

Вероника Богданова высокой награды удостоена за книгу стихотворений «Танцы на крышах»
Анна Полякова
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Автор гимна Лабытнанги стала лауреатом Всероссийской премии Фото: lbt.yanao.ruАвтор гимна Лабытнанги стала лауреатом Всероссийской премии Фото: lbt.yanao.ru
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Поэтесса из Лабытнанги, автор гимна родного города Вероника Богданова стала лауреатом Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка за книгу стихотворений «Танцы на крышах».

Всероссийская литературная премия учреждена Союзом писателей России и ассоциацией писателей Урала в 2002 году, в честь 150-летнего юбилея писателя. Вручение награды проводится ежегодно 6 ноября, в день рождения великого уральского писателя, в городах-учредителях.

Среди лауреатов Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка разных лет – прославленные ямальские поэты, писатели и краеведы. В их числе – Анна Неркаги, Юрий Афанасьев, Людмила Липатова, Роман Ругин, Вадим Гриценко, Людмила Ефремова, Юрий Кукевич, сообщает администрация Лабытнанги.

Член союза писателей России Вероника Богданова высокой награды в номинации «поэзия» она удостоена за вклад в современную поэзию Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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