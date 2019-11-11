Автор гимна Лабытнанги стала лауреатом Всероссийской премии
Поэтесса из Лабытнанги, автор гимна родного города Вероника Богданова стала лауреатом Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка за книгу стихотворений «Танцы на крышах».
Всероссийская литературная премия учреждена Союзом писателей России и ассоциацией писателей Урала в 2002 году, в честь 150-летнего юбилея писателя. Вручение награды проводится ежегодно 6 ноября, в день рождения великого уральского писателя, в городах-учредителях.
Среди лауреатов Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка разных лет – прославленные ямальские поэты, писатели и краеведы. В их числе – Анна Неркаги, Юрий Афанасьев, Людмила Липатова, Роман Ругин, Вадим Гриценко, Людмила Ефремова, Юрий Кукевич, сообщает администрация Лабытнанги.
Член союза писателей России Вероника Богданова высокой награды в номинации «поэзия» она удостоена за вклад в современную поэзию Ямала.
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