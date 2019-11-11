2019-11-11T10:12:41+03:00
Спорт

Ямальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию

Спортсменов и тренеров поздравил департамент по физкультуре и спорту ЯНАО
Анна Полякова
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Ямальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию Фото: yanao.ruЯмальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию Фото: yanao.ru
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С чемпионата России по плаванию на «короткой» воде, который завершился в Казани 10 ноября, ямальские спортсмены привезли не только медали, но и новые рекорды. В последний день соревнований мужская сборная установила юношеский рекорд России в комбинированной эстафете 4х100 м, сообщает правительство ЯНАО.

За Ямал выступали новоуренгойцы Данил Закожурников и Василий Кукушкин, Владислав Кормин из Тарко-Сале и Михаил Лавров из Ноябрьска. Спортсменов с успешным заплывом поздравил департамент по физической культуре и спорту ЯНАО: «Поздравляем тренеров и родителей наших ребят, и конечно же их самих – с рекордом!».

В этих соревнованиях участвовала сборная Ямала. Сергей Фесиков стал чемпионом России в мужском плавании на дистанции 100 м комплексным плаванием. Ещё одно золото он получил, показав лучший результат на дистанции 50 м на спине.

- Ровно 10 лет назад я установил рекорд Европы на дистанции 100 м комплекс и понимаю, что спустя 10 лет я показываю высокие результаты. Я рад тому, что я держу свой уровень. Мне интересна борьба с молодым поколением, – сказал Сергей Фесиков.

Анастасия Фесикова завоевала золотую медаль также на дистанции 50 м на спине, а её результат (56,67секунд) на дистанции 100 м на спине позволил ей занять второе место и выполнить отборочный норматив на чемпионат Европы по плаванию, который будут проходить в начале декабря в шотландском Глазго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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