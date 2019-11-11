2019-11-11T09:48:21+03:00
Общество

В Тазовском пройдет благотворительная ярмарка

Собранные средства помогут многодетной тазовской семье осуществить мечту
Анна Полякова
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В Тазовском пройдет благотворительная ярмарка Фото: кремлёвская-елка.рфВ Тазовском пройдет благотворительная ярмарка Фото: кремлёвская-елка.рф
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Акция выходного дня «У добра нет границ» пройдет 23 ноября в Тазовском районном Доме культуры. Организатором благотворительной ярмарки выступила общественная организация «Женщины Тасу’ Ява» при поддержке департамента соцразвития администрации района.

Собранные средства помогут многодетной тазовской семье в осуществлении мечты - поездке на Кремлевскую Ёлку в Москву.

Благотворительная акция пройдет в рамках праздничного концерта «Спасибо мамочка за все», посвященного Дню матери. На ярмарке будут продаваться кондитерские или кулинарные изделия, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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