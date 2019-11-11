2019-11-11T09:17:56+03:00
Общество

Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны

Ямальский сказочный дед принимает гостей в резиденции в поселке Горнокнязевск
Анна Полякова
Поделиться:
Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны Фото: yamaliri.ruЯмал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны Фото: yamaliri.ru
Изменить размер текста:

Ямальский Дед Мороз признан одним из самых популярных среди своих российских собратьев. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов. Так Ямал Ири принимает гостей в резиденции в поселке Горнокнязевск, Приуральский район.

В первую десятку популярных у туристов Дедов Морозов страны входят Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге, Кыш Бабай в Татарстане, Паккайне и Талви Укко в Карелия, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Ульяновской области, Хель Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком автономном округе и Соок Ирей в Туве.

Главный Дед Мороз России в Великом Устюге в свой День рождения 18 ноября зажигает огни на первой новогодней елке в России.

Ямальский сказочный дед тоже даром время не проводит. Ямал Ири объявил конкурс на лучшую открытку. Он пройдет в честь 150-летия появления почтовых карточек. На своем официальном сайте ямальский Дед Мороз предложил несколько сюжетов для новогодних. Победителям вручат дипломы и подарки от сказочного деда. Подведение итогов состоится 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябряне возмущены: дети растут среди трупов птиц на качелях
Ямальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию
В Тазовском пройдет благотворительная ярмарка
Следователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в Салехарде
Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района
В Уренгое стартовал проект «Школа здоровья»
В Муравленко открылась новая библиотека с сотрудником - роботом
В Надыме иномарка сбила мужчину на «зебре»
В Губкинском строят 11 домов для переселенцев из аварийного жилья
В Ноябрьске при пожаре в гаражном кооперативе пострадал мужчина
Погода на Ямале 11 ноября: немного потеплеет, местами пройдет снег
Дмитрий Артюхов наградил лучшего полицейского Ямала
В городском парке Ноябрьска начали монтировать елку
В Салехарде на картодроме погиб 10-летний мальчик
Ямальский участковый во Всероссийском конкурсе набрала 1621 голос
Глава Салехарда встретился с жителями микрорайонов, откуда поступает много жалоб
Погода на Ямале 10 ноября: самый холодный день недели
Житель Салехарда заплатил аферисту более 350 тысяч рублей за стройматериалы
Пожарный из Нового Уренгоя награжден медалью «За мужество и самоотверженность»
Погода на Ямале 9 ноября: морозы и без осадков
Самые эффективные муниципалитеты Ямала получат по 5 миллионов рублей
Надымчанка отдала мошенникам два миллиона рублей, мечтая о быстром заработке
Для студентов из числа КМНС в 2020 году появится новая стипендия
На Ямале выбрали лучшего электромонтёра
Салехардцы решают, отдавать ли лося Аркадия экс-мэру
В Тазовском районе обсудили вопросы питания в школах и детсадах
В Надыме разыскивают мошенника, орудующего в сети Интернет
Ямал предлагает изменить закон, чтобы рыбы стало больше