Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны
Ямальский Дед Мороз признан одним из самых популярных среди своих российских собратьев. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов. Так Ямал Ири принимает гостей в резиденции в поселке Горнокнязевск, Приуральский район.
В первую десятку популярных у туристов Дедов Морозов страны входят Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге, Кыш Бабай в Татарстане, Паккайне и Талви Укко в Карелия, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Ульяновской области, Хель Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком автономном округе и Соок Ирей в Туве.
Главный Дед Мороз России в Великом Устюге в свой День рождения 18 ноября зажигает огни на первой новогодней елке в России.
Ямальский сказочный дед тоже даром время не проводит. Ямал Ири объявил конкурс на лучшую открытку. Он пройдет в честь 150-летия появления почтовых карточек. На своем официальном сайте ямальский Дед Мороз предложил несколько сюжетов для новогодних. Победителям вручат дипломы и подарки от сказочного деда. Подведение итогов состоится 19 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU