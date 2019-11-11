Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-11T09:17:56+03:00

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Ямальский Дед Мороз признан одним из самых популярных среди своих российских собратьев. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов. Так Ямал Ири принимает гостей в резиденции в поселке Горнокнязевск, Приуральский район.

В первую десятку популярных у туристов Дедов Морозов страны входят Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге, Кыш Бабай в Татарстане, Паккайне и Талви Укко в Карелия, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Ульяновской области, Хель Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком автономном округе и Соок Ирей в Туве.

Главный Дед Мороз России в Великом Устюге в свой День рождения 18 ноября зажигает огни на первой новогодней елке в России.

Ямальский сказочный дед тоже даром время не проводит. Ямал Ири объявил конкурс на лучшую открытку. Он пройдет в честь 150-летия появления почтовых карточек. На своем официальном сайте ямальский Дед Мороз предложил несколько сюжетов для новогодних. Победителям вручат дипломы и подарки от сказочного деда. Подведение итогов состоится 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU