2019-11-11T09:05:22+03:00
Происшествия

Следователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в Салехарде

Временно занятия гонщиков прекращены
Анна Полякова
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Следователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в СалехардеСледователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в СалехардеФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде силовики выясняют, почему у ребенка остановилось сердце во время занятий на кртодроме. Несчастье произошло 10 ноября, проводится доследственная проверка по факту гибели десятилетнего мальчика.

Установлено, что смерть произошла во время тренировочного заезда на картинге. Это случилось в 11 утра в воскресенье. В СУ СКР по ЯНАО уточняют, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было.

На втором круге мальчику стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. До выяснения причин гибели мальчика на картодроме прекращены все занятия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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