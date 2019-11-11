Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-11T08:51:53+03:00

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Выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с народными песенными хитами станет подарком для жителей Тазовского района ко Дню рождения муниципалитета.

Напомним, известный музыкальный коллектив для выступления на мероприятии к 89-ой годовщине празднования ЯНАО и района тазовчане выбрали в ходе народного голосования на портале «Живем на Севере».

В администрации района прошло заседание рабочей группы по подготовке к проведению торжеств, которые состоятся в декабре. Традиционно ко Дню рождения района состоится церемония чествования Почетных граждан Тазовского района и награждения отличившихся жителей.

В праздничные дни во всех поселениях пройдут развлекательно-познавательные мероприятия. В районном центре для тазовчан проведут фотоконкурс, конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок, детско-юношеский фестиваль и квест-игру о Тазовской земле для школьников. На центральной площади разместится «светящийся фонтан» и ледовый городок с горкой, игровыми комплексами, сказочными героями и лабиринтом.

ИСТОЧНИК KP.RU