2019-11-11T08:51:53+03:00
Общество

Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района

Местные жители выбрали выступление известного коллектива в ходе голосования
Анна Полякова
Поделиться:
Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района Фото: tasu.ruАнсамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с народными песенными хитами станет подарком для жителей Тазовского района ко Дню рождения муниципалитета.

Напомним, известный музыкальный коллектив для выступления на мероприятии к 89-ой годовщине празднования ЯНАО и района тазовчане выбрали в ходе народного голосования на портале «Живем на Севере».

В администрации района прошло заседание рабочей группы по подготовке к проведению торжеств, которые состоятся в декабре. Традиционно ко Дню рождения района состоится церемония чествования Почетных граждан Тазовского района и награждения отличившихся жителей.

В праздничные дни во всех поселениях пройдут развлекательно-познавательные мероприятия. В районном центре для тазовчан проведут фотоконкурс, конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок, детско-юношеский фестиваль и квест-игру о Тазовской земле для школьников. На центральной площади разместится «светящийся фонтан» и ледовый городок с горкой, игровыми комплексами, сказочными героями и лабиринтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябряне возмущены: дети растут среди трупов птиц на качелях
Ямальцы установили рекорд на Чемпионате России по плаванию
В Тазовском пройдет благотворительная ярмарка
Ямал Ири входит в топ-10 Дедов Морозов страны
Следователи выясняют причину гибели ребенка на картодроме в Салехарде
В Уренгое стартовал проект «Школа здоровья»
В Муравленко открылась новая библиотека с сотрудником - роботом
В Надыме иномарка сбила мужчину на «зебре»
В Губкинском строят 11 домов для переселенцев из аварийного жилья
В Ноябрьске при пожаре в гаражном кооперативе пострадал мужчина
Погода на Ямале 11 ноября: немного потеплеет, местами пройдет снег
Дмитрий Артюхов наградил лучшего полицейского Ямала
В городском парке Ноябрьска начали монтировать елку
В Салехарде на картодроме погиб 10-летний мальчик
Ямальский участковый во Всероссийском конкурсе набрала 1621 голос
Глава Салехарда встретился с жителями микрорайонов, откуда поступает много жалоб
Погода на Ямале 10 ноября: самый холодный день недели
Житель Салехарда заплатил аферисту более 350 тысяч рублей за стройматериалы
Пожарный из Нового Уренгоя награжден медалью «За мужество и самоотверженность»
Погода на Ямале 9 ноября: морозы и без осадков
Самые эффективные муниципалитеты Ямала получат по 5 миллионов рублей
Надымчанка отдала мошенникам два миллиона рублей, мечтая о быстром заработке
Для студентов из числа КМНС в 2020 году появится новая стипендия
На Ямале выбрали лучшего электромонтёра
Салехардцы решают, отдавать ли лося Аркадия экс-мэру
В Тазовском районе обсудили вопросы питания в школах и детсадах
В Надыме разыскивают мошенника, орудующего в сети Интернет
Ямал предлагает изменить закон, чтобы рыбы стало больше