В Уренгое стартовал проект «Школа здоровья»
«Школа здоровья», которая стартовала в Уренгое Пуровского района, поможет местным жителям предотвратить серьезные заболевания.
Раз в неделю в поликлинике муниципалитета будут проводить лекции по профилактике таких заболеваний, как ожирение, остеопороз, сахарный диабет, дефициты витамина D и йода.
- Эндокринологи немного отличаются от прочих врачей тем, что у нас есть возможность, умение и навыки оценить прогноз конкретного человека на перспективу 20-25 лет. Поэтому в числе основных наших задач – как раз профилактика заболеваний в современном обществе, - прокомментировала врач-эндокринолог Светлана Лобкина, которая и будет читать лекции.
Во время занятий пациентам и их родственникам помогут правильно подобрать лечение, предотвратить переход болезни в хроническую стадию, пояснили в администрации Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU