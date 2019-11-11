В Уренгое стартовал проект «Школа здоровья»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-11T08:32:21+03:00

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«Школа здоровья», которая стартовала в Уренгое Пуровского района, поможет местным жителям предотвратить серьезные заболевания.

Раз в неделю в поликлинике муниципалитета будут проводить лекции по профилактике таких заболеваний, как ожирение, остеопороз, сахарный диабет, дефициты витамина D и йода.

- Эндокринологи немного отличаются от прочих врачей тем, что у нас есть возможность, умение и навыки оценить прогноз конкретного человека на перспективу 20-25 лет. Поэтому в числе основных наших задач – как раз профилактика заболеваний в современном обществе, - прокомментировала врач-эндокринолог Светлана Лобкина, которая и будет читать лекции.

Во время занятий пациентам и их родственникам помогут правильно подобрать лечение, предотвратить переход болезни в хроническую стадию, пояснили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU