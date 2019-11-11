В Муравленко открылась новая библиотека с сотрудником - роботом

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-11T08:25:02+03:00

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В городе Муравленко на базе Центральной городской библиотеки открылось комфортное пространство для чтения, творчества, общения и отдыха. Как отмечают в администрации города, библиотеки больше не являются тем культурным институтом либо обычным книгохранилищем, которыми выступали до недавнего времени.

Появился в библиотеке и новый необычный сотрудник – робот, которого назвали Фёдором Михайловичем. Он может проконсультировать посетителей, дать справку или помочь с поиском нужной литературы. Книжный фонд в библиотеке, кстати, также обновлён.

Глава Муравленко Александр Подорога подчеркнул, что пространство библиотек требует глубокого переосмысления, так как изменилась культура чтения, произошла трансформация читательского запроса, кратно увеличился объем информации.

Напомним, Центральная городская библиотека имени В.И. Муравленко открылась в 1993 году. Сегодня постоянными читателями библиотеки являются более 8000 человек. В марте этого года библиотека стала победителем конкурса на предоставление федеральной субсидии в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU