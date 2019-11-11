В Надыме иномарка сбила мужчину на «зебре»

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-11T08:12:28+03:00

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В Надыме на улице 9 ноября произошло ДТП с пострадавшим. В 15.33 на улице Заводская водитель иномарки сбил пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, мужчина за рулем HYUNDAI допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавший попал в больницу.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмирован один человек.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3993 зарегистрированных ДТП погибли 28 человек и 474 травмированы, в их числе 59 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU