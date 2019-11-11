СЕГОДНЯ 06:42 2019-11-11T06:42:44+03:00

В Ноябрьске при пожаре в гаражном кооперативе пострадал мужчина Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Ноябрьск 10 ноября произошёл пожар в гаражном кооперативе «Тепловик». Сообщение о ЧП в гараже с надстроем поступило в 15.37. Спасатели примчались на место вызова через две минуты.

Чтобы полностью ликвидировать пожар, потребовалось более трех часов. Как оказалось в ходе разведки и тушения пожара в гараже находилось подвальное помещение, что повлияло на время тушения, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

В результате пострадал мужчина, который с диагнозом отравления угарным газом был доставлен в городскую больницу. Огнем поврежден гараж и подвальное помещение на площади 200 квадратных метров.

Ла ликвидации ЧП работали 17 человек, в распоряжении которых было 5 единиц спецтехники МЧС. На месте дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU