СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-11T07:21:09+03:00

В Губкинском строят 11 домов для переселенцев из аварийного жилья Фото: yanao.ru

К концу года начнётся строительство ещё 6 многоквартирников

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В Губкинском идёт строительство одиннадцати домов под переселение горожан из непригодного жилья. При этом сразу шесть новостроек появится в 9-м микрорайоне. Эта площадь застройки самая масштабная в городе. Работы идут с опережением графика.

Как отмечает мэр Андрей Гаранин, перед городом стоит задача ускорить темпы жилищного строительства, чтобы как можно быстрее расселить жителей аварийных домов. К концу года начнётся строительство ещё 6 домов в 15 и в 17 микрорайонах. Масштабное строительство стало возможным благодаря большой поддержке нашего города со стороны округа.

Кроме этого, Губкинский стал пилотной площадкой по строительству на Ямале арендного жилья. Первый такой дом будет во 2-м микрорайоне на 76 квартир к сдаче в 2021 году.

Строится в городе и коммерческое жильё. Работы на многих объектах уже на завершающей стадии строительства. Одними из первых станут дома в 5-м и 13-м микрорайонах, сообщили в правительстве ЯНАО.

Напомним, глава Ямала Дмитрий Артюхов поставил амбициозную задачу – к 2025 году расселить и снести в округе 1 миллион квадратных метров аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU