Погода на Ямале 11 ноября: немного потеплеет, местами пройдет снег
В понедельник, 11 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 18 градусов, пасмурно, и весь день будет идти снег разной интенсивности. Ветер юго-восточный 3 м/с.
В Ноябрьске после утреннего мороза до -32 градусов днем температура воздуха поднимется до -15 градусов. Будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Ветер южный 5 м/с.
В Новом Уренгое -27 градусов, облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.
В Надыме днем температура воздуха поднимется до отметки -23 градуса, пасмурно. Снег пойдет вечером. Южный ветер 7 м/с.
В Губкинском -28 градусов, пасмурно. В середине дня – кратковременный снег. Ветер южный 4 м/с.
В Тарко-Сале - 28 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.
В Муравленко днем ожидается резкое потепление от -29 до -24 градусов. Вечером прогнозируется снег. Ветер южный 5 м/с.
В Лабытнанги -19 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU