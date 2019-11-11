СЕГОДНЯ 05:28 2019-11-11T05:28:42+03:00

Погода на Ямале 11 ноября: немного потеплеет, местами пройдет снег Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 11 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 18 градусов, пасмурно, и весь день будет идти снег разной интенсивности. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске после утреннего мороза до -32 градусов днем температура воздуха поднимется до -15 градусов. Будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое -27 градусов, облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Надыме днем температура воздуха поднимется до отметки -23 градуса, пасмурно. Снег пойдет вечером. Южный ветер 7 м/с.

В Губкинском -28 градусов, пасмурно. В середине дня – кратковременный снег. Ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 28 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко днем ожидается резкое потепление от -29 до -24 градусов. Вечером прогнозируется снег. Ветер южный 5 м/с.

В Лабытнанги -19 градусов, пасмурно. Весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU