Дмитрий Артюхов наградил лучшего полицейского Ямала

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-10T16:18:48+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил полицейских с их профессиональным праздником и наградил лучшего сотрудника. Об этом глава региоан сообщает в соцсетях

- Поздравляю сотрудников и ветеранов полиции Ямала с праздником! Спасибо за ваш ежедневный нелегкий и опасный труд, - сказал Дмитрий Артюхов.

Он наградил медалью «За гражданскую инициативу» подполковника внутренней службы Дмитрия Дубровина, который трудится в полиции уже 25 лет. Все эти годы работает с молодежью - занимается патриотическим воспитанием сотрудников полиции по всему округу. 18 лет назад в Салехарде создал первые «Милицейские кадетские классы». Их выпускники уже отучились и служат в ямальской полиции.

Дмитрий - идейный вдохновитель и участник большинства патриотических фестивалей, ветеранских мероприятий, известных всему Ямалу. Написал десятки песен, своим творчеством прививает любовь к Родине сослуживцам.

ИСТОЧНИК KP.RU