Ямальский участковый во Всероссийском конкурсе набрала 1621 голос

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-10T09:40:21+03:00

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Имя победителя и звание народный участкового страны станет известно уже через несколько часов. Полицейский с Ямала достойно представляет регион на конкурсе. За Хасанову Руфину на утро 10 ноября проголосовали 1621 человек.

Напомним, за старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по г. Муравленко старшего лейтенанта полиции Руфина Хасанова ямальцы на региональном уровне конкурса отдали 10558 голосов. Всего за право представлять регион в финальном туре боролись одиннадцать полицейских. Отметим, что

конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников. За звание лучшего борются 63 участника - это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU