Глава Салехарда встретился с жителями микрорайонов, откуда поступает много жалоб

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-10T08:35:34+03:00

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Глава города Алексей Титовский продолжает объезд окружной столицы по адресам, названным салехардцами. В их числе - жилые дома по улице Восход. Они признаны аварийными и находятся в крайне удручающем состоянии.

Градоначальник предложил жильцам переехать в маневренный фонд. Пообщался Алексей Титовский и с жителями деревянных домов по улице Чубынина. Эти дома в течении ближайших пары лет пойдут под снос. На их месте будет возведен детский сад. Жильцы переедут в новый микрорайон Обдорский.

Следующей точкой объезда стал микрорайон Ямальский. Жители дома №69 по улице Зои Космодемьянской поделились с главой города своими проблемами: отсутствует ливневая канализация, плохо убирается снег, часто он просто складируется за домами, есть потребность в ограничении сквозного проезда машин, чтобы это сделать во дворах нужно установить знак «жилая зона». Все эти вопросы будут тщательно проработаны в городской администрации.

Жители соседнего дома, № 74, пожаловались на бездействие обслуживающей их управляющей компании. Детская площадка не ухожена, уличное освещение отсутствует. Алексей Титовский пообещал, что контроль за работой управляющей компании будет усилен.

В маршрут субботнего объезда главы включен микрорайон Павлова. В комментариях в социальных сетях жители сообщали что «из-за талых и ливневых вод с дороги регулярно образуется гигантская лужа между домами Павлова 31 и 29. В результате этого разбита дорога при въезде». При личной встречи были озвучены также проблемы по освещению микрорайона и потребность в дополнительном автомобильном выезде. По решению главы микрорайон будет внесен в программу благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU