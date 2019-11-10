2019-11-10T06:47:03+03:00
Общество

Погода на Ямале 10 ноября: самый холодный день недели

Столбики термометров опустятся до -30 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 10 ноября: самый холодный день недели. Фото из группы "Надым" во ВКонтактеПогода на Ямале 10 ноября: самый холодный день недели. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте
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Воскресенье 10 ноября станет самым холодным днем недели в Ямало-Ненецком автономном округе. Столбики термометров местами по округу опустится до -30 градусов, при этом ощущаться будет на 10 градусов холоднее. Осадков не ожидается, ветер слабый.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность без осадков. Северо-западный слабый ветер. Температура воздуха днем составит -22, -29 градусов.

В Новом Уренгое и Надыме малооблачная погода без осадков. Ветер слабый северо-западный. Столбик термометра покажет -23, -30 градусов.

В Тазовском и Красноселькупе вечером ожидается сильный снегопад. Слабый северо-западный ветер. Температура воздуха днем -18, -24 градусов.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги весь день будет ясно. Слабый юго-западный ветер. Столбики термометров покажут днем -26,-27 градусов.

В Мужах в течение дня будем пасмурно, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха днем составит -22, -25 градусов.

В Яр-Сале небольшая облачность без осадков . Ветер слабый западный. Столбики термометров опустятся до -26, -27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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