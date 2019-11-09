Житель Салехарда заплатил аферисту более 350 тысяч рублей за стройматериалы
Преступление было совершено в июне текущего года. В полицию Салехарда обратился мужчина, который в сети Интернет нашел объявление о продаже строительных материалов, перечислил деньги, но товар не получил.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, неизвестный на электронную почту прислал договор поставки, товарно-транспортную накладную и платежное поручение на сумму 366 тыс. рублей.
Сразу после оплаты по договору, поставщик перестал отвечать на телефонные звонки и до настоящего времени не отвечает на сообщения.
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Салехарда потребовала возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», что было исполнено 31 октября 2019 года.
За ходом расследования установлен контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU