СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-09T13:45:16+03:00

Житель Салехарда заплатил аферисту более 350 тысяч рублей за стройматериалы. Фото с сайта pixabay.com

Деньги ушли, но товар не был доставлен

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Преступление было совершено в июне текущего года. В полицию Салехарда обратился мужчина, который в сети Интернет нашел объявление о продаже строительных материалов, перечислил деньги, но товар не получил.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, неизвестный на электронную почту прислал договор поставки, товарно-транспортную накладную и платежное поручение на сумму 366 тыс. рублей.

Сразу после оплаты по договору, поставщик перестал отвечать на телефонные звонки и до настоящего времени не отвечает на сообщения.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Салехарда потребовала возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», что было исполнено 31 октября 2019 года.

За ходом расследования установлен контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU