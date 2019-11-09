СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-09T08:44:14+03:00

Пожарный из Нового Уренгоя награжден медалью «За мужество и самоотверженность». Фото с сайта МЧС России ЯНАО

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Командир отделения пожарной части № 25 Нового Уренгоя Алексей Шумилов за смелые и решительные действия, совершенные при предотвращении пожара на газораспределительной станции поселка Ямбург награжден медалью «За мужество и самоотверженность».

По информации МЧС России ЯНАО, 3 июля 2019 года в результате взрыва трансформатора начался пожар на закрытом распределительном устройстве газотурбинной электростанции. Автоматическая система пожаротушения не сработала. Обстановка на месте пожара осложнялась тем, что полностью отсутствовала радиосвязь, водоснабжение, освещение, угрозой разрушения емкостей, растекания и горения масла, большой скоростью распространения огня и дыма.

В условиях сильного задымления и высокой температуры, угрозы обрушения строительных конструкций, Алексей обеспечил подачу огнетушащих веществ в шахты кабель-каналов, что позволило потушить пожар.

Алексей Шумилов, как и многие его коллеги, посвятил свою жизнь благородному делу – спасению людей и имущества от пожаров. Алексей работает в пожарной охране уже 28 лет. Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней.

ИСТОЧНИК KP.RU