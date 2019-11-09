СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-09T07:19:59+03:00

Погода на Ямале 9 ноября: морозы и без осадков. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В субботу 9 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе будет морозно. Местами столбик термометра опустится до -30 градусов, при этом ощущаться будет на 10 градусов холоднее. Осадков не ожидается, ветер слабый.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале днем будет переменная облачность, температура воздуха -16, -21 градусов. Слабый северо-западный ветер.

В Новом Уренгое, Тазовском и Красноселькупе в течение дня будет ясно и морозно. Столбик термометра опустится до -23, -29 градусов, при этом ощущаться будет как -35-40 градусов. Северо-западный умеренный ветер.

В Надыме ожидается -13, -16 градусов днем. Пасмурно, днем пройдет сильный снегопад. Слабый западный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги ожидается относительно комфортная погода –13, -17 градусов. В течение дня будет переменная облачность. Ветер слабый западный.

В Мужах столбик термометра покажет днем -11 градусов. Небо затянет облаками, слабый западный ветер. Осадков не ожидается.

В Яр-Сале похолодает до -18, -21 градусов днем. Будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер слабый северный.

ИСТОЧНИК KP.RU