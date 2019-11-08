СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-08T16:58:11+03:00

Надымчанка отдала мошенникам два миллиона рублей, мечтая о быстром заработке Фото: Ольга Крыльцова

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Почти два миллиона рублей перечислила доверчивая жительница Надымского района мошенникам. 6 ноября 48–летняя обратилась в дежурную часть полиции. Правоохранителям она рассказал, как попалась на уловку аферистов.

13 октября ей позвонили неизвестный мужчин, который предложил ей несложную работу в сети Интернет за плату. От женщины требовалось рекламировать на сайте товар, копировать тексты, размещать фотографии предлагаемой на продажу продукции. Недолго думая, надымчанка согласилась, после этого с ней связалась неизвестная женщина и предложила помощь в создании сайта.

Незнакомка обещала скорую прибыль на создаваемом сайте и убедила северянку перевести на неизвестные счета 1 млн. 862 тыс. руб.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят не спешить предоставлять неизвестным лицам сведения по банковским картам и осуществлять переводы личных денежных средств на чужие реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU