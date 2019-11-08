На Ямале выбрали лучшего электромонтёра
В Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа завершился региональный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтёр». Среди участников были не только опытные электромонтеры со стажем порядка 30 лет, но и молодые представители профессии.
По итогам конкурса победителем среди оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей признан Хомич Александр. Ярким моментом соревнований среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях стала победа студентки Ямальского многопрофильного колледжа Виктории Артеевой, сообщили в правительстве ЯНАО. Победителей и призеров конкурса наградили дипломами, денежными сертификатами, кубками.
- Невозможно себе представить жизнь без электроснабжения. Здорово, что есть такая профессия, и здорово, что очень много ямальцев добивается успехов в освоении этой профессии, – поделился на закрытии конкурса первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.
ИСТОЧНИК KP.RU