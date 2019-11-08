Салехардцы решают, отдавать ли лося Аркадия экс-мэру

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-08T14:42:46+03:00

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Жители Салехарда решают, что делать с известным в городе арт-объектом, который многие местные жители считают уродливым. Оказалось, что судьбы лося Аркадия салехардцам не безразлична.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «В Салехарде» появилось предложение вернуть Аркадия экс-мэру Ивану Кононенко. Почему ему?

«Возникла мысль! Многие салехарды знают местного лося Аркадия. Уродливого рогатого поставили при бывшем мэре. Кононенко ушёл, поэтому предлагаем Ивану Леонидовичу забрать лося себе - на дачу или новое место работы», - опубликовано на сообществе.

Здесь же активисты упомянули, что именно в этой группе знаменитому вечнозеленому лосю придумали имя. Тут же стартовало голосование.

Вариантов всего два: «Да! Пусть забирает» и «Нет! Лось может остаться». Проголосовало за день больше 1300 человек из 6 тысяч просмотревших пост. Выяснилось, что большинство горожан хотели бы оставить зверя на месте, объяснив это просто: «Детям он нравится!».

Горожане организовали голосование в соцсети Фото: группа "В Салехарде" vk.com

Между тем, некоторые горожане сомневаются в ценности скульптуры и ее красоте, считая ее пугающей.

«Да меня чуть удар не хватил при виде этого большого и красивого в сумерках, на первом месте его дислокации. Или тормозить, или на обочину съезжать, а оно оказалось Аркадием – арт-объектом», – поделилась шуткой Анастасия.

Напомним, раньше Аркадий стоял на дорожном кольце, откуда его перенесли в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU