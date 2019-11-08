СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-08T14:13:08+03:00

В Тазовском районе обсудили вопросы питания в школах и детсадах Фото: tasu.ru

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В Тазовской средней школе 7 ноября прошло совещание по организации качественного и безопасного питания в образовательных организациях района. Рабочая встреча началась с дегустации блюд школьного меню в школьной столовой. Участникам предложили суп, котлеты из оленины, морс из клюквы и свежую выпечку. Дегустаторы остались довольны качеством и вкусовыми свойствами блюд.

Представители Роспотребнадзора, врачи, руководители образовательных организаций и профильных департаментов, представители поставщиков услуги питания и общественных организаций обсудили меры по совершенствованию детского питания, сбалансированность меню школьников, возникновение и устранение возможных нарушений в работе столовых и пищеблоков, а также вопросы поставки качественных продуктов и использование продукции местного производства.

Кроме этого, в рамках совещания рассмотрели вопросы состояния заболеваемости ОРВИ и гриппа, ход прививочной кампании и меры профилактики респираторных инфекций. В рамках прививочной кампании вакцину против гриппа получило 75% детей и 81% взрослого населения района.

В учреждениях усилят режим проветривания помещения, будут проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также планируется установить бактерицидные лампы рециркуляторного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU