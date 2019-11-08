2019-11-08T13:46:07+03:00
Происшествия

В Надыме разыскивают мошенника, орудующего в сети Интернет

Он выманил у горожанина почти 30 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Надыме разыскивают мошенника, орудующего в сети ИнтернетВ Надыме разыскивают мошенника, орудующего в сети ИнтернетФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве, жертвой которого стал 47-летний горожанин. Мужчина обратился в полицию 6 ноября, когда понял, что его обманули. Он отдал неизвестным более 28 тыс. руб.

Выяснилось, что 27 октября он нашел на сайте объявление о продаже шин для личного автомобиля. Решив обсудить условия покупки товара, мужчина позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Продавец заявил, что отправить комплекты резины сможет после предоплаты, на что надымчанин согласился. Получив перевод в сумме 28 519 рублей, продавец перестал выходить на связь, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские призывают граждан не спешите оплачивать покупки, не убедившись в надежности продавца товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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