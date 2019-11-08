Ребенку, покусанному собакой, администрация Губкинского выплатит 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-08T12:57:14+03:00

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Прокуратура обязала администрацию Губкинского раскошелиться после инцидента с ребенком. В апреле 2019 года безнадзорный пес напал на мальчика и покусал его. В результате ребенку потребовалось амбулаторное лечение.

Обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Прокурор учел, что ребенок получил не только физические, но и нравственные страдания и взыскал с местной администрации компенсации морального вреда - 20 тыс. рублей.

При аналогичных обстоятельствах травмы получила травмы получила девочка. На нее напала бродячая собака в мае 2019 года на территории МБОУ «СОШ № 6». Ребенку выплатят компенсацию в размере 15 тыс. рублей.

Но и после вынесения судебных решений орган местного самоуправления не приступил к их исполнению, а обжаловал в вышестоящий суд.

Тем не менее, судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО согласилась с доводами прокурора об обязанности администрации контролировать отлов безнадзорных животных, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU