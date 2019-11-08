2019-11-08T12:08:21+03:00
Происшествия

Ямальский браконьер за улов на полтора миллиона рублей получил штраф

Рыболовные сети, ледоруб и совковая лопата будут уничтожены как орудие преступления
Анна Полякова
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Ямальский браконьер за улов на полтора миллиона рублей получил штраф Фото: из открытых источниковЯмальский браконьер за улов на полтора миллиона рублей получил штраф Фото: из открытых источников
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Браконьера из Ямальского района осудили за незаконную рыбалку с причинением особо крупного ущерба. В октябре 2018 года мужчина без специального разрешения в акватории Обской Губы в 70 км от с. Яр-Сале установил в проруби 4 рыболовные сети. До 5 марта 2019 года он ловил здесь ценную рыбу: чир, пелядь, судак. Улов в 655 голов заметили правоохранители.

5 марта сотрудники полиции на снегоходе остановили местного жителя, который по просьбе браконьера перевозил к его дому деревянные сани с незаконно выловленной рыбой. Причиненный ущерб составил более 1 млн. 400 тыс. рублей.

Суд назначил браконьеру наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, с осужденного взыскано 1 млн. 438 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда.

Рыболовные сети, ледоруб и совковая лопата, которые стали орудием преступления, после вступления приговора в законную силу будут уничтожены, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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