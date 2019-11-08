Доходы ямальского бюджета возросли на 22 процента

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-08T11:23:57+03:00

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На Ямале подведены итоги исполнения регионального бюджета за 10 месяцев 2019 года. По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента финансов Альбины Свинцовой, доходы консолидированного окружного бюджета округа стали выше аналогичного периода 2018 года на 22% и составили 235 млрд рублей. В бюджет региона поступило 216,4 млрд рублей с ростом на 31% к уровню прошлого года.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, прирост налоговых доходов за 10 месяцев составил 23% к аналогичному периоду минувшего года. По расходам на 1 ноября 2019 года консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 162 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года на 16%.

Из окружного бюджета потрачено 146 млрд рублей. Этот показатель выше уровня прошлого года на 19%. На финансирование государственных программ региона направлено 143 млрд рублей.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, основная доля расходов окружного бюджета носит программный характер. Наибольший объём расходов в отчётном периоде направлен на сферы здравоохранения, образования, соцполитики и ЖКХ.

Финансовая помощь местным бюджетам предоставлена в полном объёме заявленной органами местного самоуправления потребности. Объём перечисленных дотаций составил 21,3 млрд рублей, или 84% от годового плана.

Величина госдолга ЯНАО по сравнению с началом года незначительно снизился, составив 16,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU